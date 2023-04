Finale du championnat de France U20 de Roller Hockey Halle Chaban-Delmas Valence Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 – 2023-05-01

Finale du championnat de France U20 de Roller Hockey
Halle Chaban-Delmas
50 avenue Colonel Arnaud Beltrame
Valence
Drome

Les 8 meilleures équipes de France viennent s'affronter pour tenter de remporter le titre de champion de France !

+33 6 11 95 36 25
http://www.lesaiglons.org/

