Valence FORUM DES ASSOCIATION 2023 – VALENCE Halle Chaban-Delmas & Stade Colette Besson Valence, 2 septembre 2023, Valence. FORUM DES ASSOCIATION 2023 – VALENCE Samedi 2 septembre, 10h00 Halle Chaban-Delmas & Stade Colette Besson Entrée Libre FORUM DES ASSOCIATIONS Datre : Samedi 2 septembre 2023 de 10h à 18h

Halle Chaban-Delmas & Stade Colette Besson

50 Avenue Colonel Arnaud Beltrame

26000 VALENCE Contact :

+33 4 75 79 25 20 Les bénévoles de Lire et Faire Lire seront présent ! Halle Chaban-Delmas & Stade Colette Besson 50 Avenue Colonel Arnaud Beltrame26000 VALENCE Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Drôme, Valence

Lieu Halle Chaban-Delmas & Stade Colette Besson
Adresse 50 Avenue Colonel Arnaud Beltrame26000 VALENCE
Ville Valence
Departement Drôme

