Visite guidée de Castelmoron-d’Albret Halle Castelmoron-d’Albret, 17 septembre 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Castelmoron-d’Albret est un village rempli d’histoire, qui regorge de secrets bien gardés. Laissez-vous guider par le maire de la plus petite commune de France pour en découvrir les anciens cachots, les ruelles médiévales et les nombreux ateliers d’artistes..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Halle Le Bourg

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Castelmoron-d’Albret is a village brimming with history and well-kept secrets. Let the mayor of France’s smallest commune guide you through the old dungeons, medieval streets and many artists’ studios.

Castelmoron-d’Albret es un pueblo cargado de historia, lleno de secretos bien guardados. Déjese guiar por el alcalde del municipio más pequeño de Francia y explore las antiguas mazmorras, las calles medievales y los numerosos talleres de artistas.

Castelmoron-d’Albret ist ein Dorf voller Geschichte, das voller gut gehüteter Geheimnisse steckt. Lassen Sie sich vom Bürgermeister der kleinsten Gemeinde Frankreichs durch die alten Kerker, die mittelalterlichen Gassen und die zahlreichen Künstlerateliers führen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers