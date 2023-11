MARCHÉ DE NOËL HALLE Castanet-Tolosan, 16 décembre 2023, Castanet-Tolosan.

Castanet-Tolosan,Haute-Garonne

Rendez-vous pour ce traditionnel marché de Noël artisanal et gourmand !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

HALLE Place Gaspard de Fieubet

Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie



We look forward to seeing you at this traditional craft and gourmet Christmas market!

Le esperamos en este tradicional mercado navideño de artesanía y productos gourmet

Treffpunkt für diesen traditionellen Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerker und Feinschmecker!

Mise à jour le 2023-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE