Marché Halle Carnot Halle Carnot Carrières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Carrières-sur-Seine

Yvelines

Marché Halle Carnot Halle Carnot, 1 janvier 2023, Carrières-sur-Seine. La Halle Carnot rénovée en 2010 accueille toute l’année de nombreux commerçants sédentaires..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Halle Carnot boulevard Carnot

Carrières-sur-Seine 78420 Yvelines Île-de-France



The Halle Carnot renovated in 2010 welcomes all year long many sedentary traders. El Halle Carnot renovado en 2010 da la bienvenida a muchos comerciantes sedentarios durante todo el año. Die 2010 renovierte Halle Carnot heißt das ganze Jahr über viele sesshafte Händler willkommen. Mise à jour le 2020-11-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine

Détails Catégories d’Évènement: Carrières-sur-Seine, Yvelines Autres Lieu Halle Carnot Adresse Halle Carnot boulevard Carnot Ville Carrières-sur-Seine Departement Yvelines Lieu Ville Halle Carnot Carrières-sur-Seine

Halle Carnot Carrières-sur-Seine Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carrieres-sur-seine/

Marché Halle Carnot Halle Carnot 2023-01-01 was last modified: by Marché Halle Carnot Halle Carnot Halle Carnot 1 janvier 2023 Halle Carnot Carrières-sur-Seine

Carrières-sur-Seine Yvelines