La Valmotivée (17ème édition) Halle Canteleu Villeneuve-d’Ascq, 15 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

La Valmotivée (17ème édition) Dimanche 15 octobre, 09h30 Halle Canteleu

En 2023, la Valmotivée fêtera sa 17ème édition.

L’événement accueille tous les ans 400 raideurs de

tous niveaux et de tout âge: de l’élite nationale

comme en 2014 (manche des championnats de

France) à des sportifs plus modestes ou des

familles cherchant à pratiquer pour le plaisir du

sport et la convivialité.

Que ce soit en VTT, en Trail, en Roller et Run and

Bike voir en canoë, la Valmotivée se veut physique

et multisport. Mais aussi stratégique car toutes les

épreuves se font en Orientation. Les raideurs se

déplacent à l’aide de cartes et de boussoles.

L’épreuve se passe dans la bonne humeur et se

termine par un repas tous ensemble lors des

récompenses

2 formats sout proposés ::

La Sportive

5h de raid entre 9h30 et 14h30 par équipe de 2.

La Familiale

2h de raid entre 10h et 13h par équipe de 2 à 5.

Halle Canteleu 64 Rue Carpeaux, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://valmo.net/raid »}, {« type »: « email », « value »: « raid@valmo.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T14:30:00+02:00

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T14:30:00+02:00

raid course orientation