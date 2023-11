MARCHE DE NOËL DE CALMONT HALLE Calmont, 3 décembre 2023, Calmont.

Calmont,Haute-Garonne

Venez trouver toutes les bonnes idées cadeaux pour faire plaisir à Noël, et profitez des animations !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

HALLE

Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie



Come and find all the best gift ideas for Christmas, and enjoy the entertainment!

Venga y encuentre las mejores ideas de regalos para Navidad, ¡y disfrute del entretenimiento!

Kommen Sie und finden Sie alle guten Geschenkideen, um an Weihnachten Freude zu bereiten, und genießen Sie die Animationen!

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE