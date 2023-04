Ateliers de pratique autour des cultures urbaines Halle Brusson Villemur-sur-Tarn Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ateliers de pratique autour des cultures urbaines Halle Brusson, 10 mai 2023, Villemur-sur-Tarn. Ateliers de pratique autour des cultures urbaines Mercredi 10 mai, 14h00 Halle Brusson Manifestation en accès libre et gratuite. Espace Jeunes Villemur-sur-Tarn : 05 62 22 68 07 En partenariat avec l’Espace Jeunes de Villemur-sur-Tarn Tout public à partir de 6 ans Tout au long de cette journée, plusieurs ateliers d’initiations et des démonstrations de pratiques artistiques et sportives des cultures urbaines sont proposés en continu et en accès libre aux familles et aux jeunes.

Des artistes professionnels feront découvrir leur passion : Initiations et démonstrations en BMX Flat , avec Aude Cassagne (championne de France et championne du Monde 2022) et Maxime Cassagne (vice-champion de France Amateur 2021).

Atelier d'écriture, chant et Hip hop avec l'artiste Checca (Check the flow).

Atelier de création autour de la production musicale en beatmaking et M.A.O (musique assistée par ordinateur) avec les artistes Doc Jazz et Fresh blunt.

Atelier graff autour de la création de son blase, avec l'artiste Mykoz (Dirty Rusty).

Initiations et démonstration en danse locking avec l'association Pour l'instant.

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Manifestation en accès libre et gratuite

Espace Jeunes Villemur-sur-Tarn : 05 62 22 68 07

Halle Brusson 31340 Villemur-sur-Tarn

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T18:00:00+02:00

