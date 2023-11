Marché de Noël Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains, 17 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

L’association des Parents d’élèves des écoles publiques organise un marché de Noël dimanche 17 décembre de 10h à 18h au Parc St Joseph..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Halle Bernadette Jougleux Impasse de la Gendarmerie

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The public school Parents? Association is organizing a Christmas market on Sunday December 17 from 10am to 6pm in Parc St Joseph.

La Asociación de Padres de Alumnos de los colegios públicos organiza un mercadillo navideño el domingo 17 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, en el parque de San José.

Die Elternvereinigung der öffentlichen Schulen organisiert am Sonntag, den 17. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Parc St Joseph einen Weihnachtsmarkt.

