Repas champêtre de la Fête du Gâteau basque Halle Bernadette JOUGLEUX Cambo-les-Bains, 1 octobre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

2 services, 12h30 et 14h00.

Menu :

Cassolette de chipirons basquaises.

Suprême de volaille sauce aux cèpes & patates confites oignon et lardons.

Fromage de brebis et sa confiture de cerises noires, salade.

Gâteau Basque à la crème.

Café et vin au pichet (rouge et rosé) compris.

Réservation fortement conseillée auprès de l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Halle Bernadette JOUGLEUX Parc Saint Joseph

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2 services, 12:30 and 2:00 pm.

Menu :

Cassolette of Basque chipirons.

Chicken supreme with cep mushroom sauce & confit potatoes, onion and bacon.

Ewe’s milk cheese with black cherry jam, salad.

Basque cream cake.

Coffee and wine by the jug (red and rosé) included.

Reservations strongly recommended at the Cambo-les-Bains Tourist Office.

2 servicios, 12.30 y 14.00 horas.

Menú :

Cassolette de chipirones vascos.

Suprema de pollo con salsa de ceps y patatas confitadas, cebolla y bacon.

Queso de oveja con mermelada de cerezas negras y ensalada.

Pastel vasco con nata.

Café y vino por jarra (tinto y rosado) incluidos.

Se recomienda encarecidamente reservar en la Oficina de Turismo de Cambo-les-Bains.

2 Dienste, 12.30 Uhr und 14.00 Uhr.

Menü:

Cassolette de chipirons basquaises.

Geflügelbrust mit Steinpilzsauce & eingelegten Kartoffeln, Zwiebeln und Speckwürfeln.

Schafskäse mit Schwarzkirschenkonfitüre und Salat.

Baskischer Kuchen mit Sahne.

Inklusive Kaffee und Wein im Krug (rot und rosé).

Reservierungen werden dringend beim Fremdenverkehrsamt von Cambo-les-Bains empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cambo les Bains