Jeux de force bretons Halle Belem Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Jeux de force bretons Halle Belem, 14 mai 2023, Saint-Brieuc. Jeux de force bretons Dimanche 14 mai, 14h00 Halle Belem Entrée libre, gratuit Animation proposée par l’association C’hoarioù Nerzh, en partenariat avec les archives municipales de Saint-Brieuc, dans le cadre de la Fête de la Bretagne. Halle Belem Quai Armez 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 31 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 jeux fête de la bretagne C’hoarioù Nerzh Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Halle Belem Adresse Quai Armez 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Halle Belem Saint-Brieuc

Halle Belem Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Jeux de force bretons Halle Belem 2023-05-14 was last modified: by Jeux de force bretons Halle Belem Halle Belem 14 mai 2023 Halle Belem Saint-Brieuc saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor