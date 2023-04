Marché des artisans bretons Halle Belem Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Marché des artisans bretons Halle Belem, 14 mai 2023, Saint-Brieuc. Marché des artisans bretons Dimanche 14 mai, 11h00 Halle Belem Gratuit Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, Telenn organise un marché des artistes et artisans bretons le dimanche 15 mai au port du Légué, sous la halle du Belem, à Saint-Brieuc.

De nombreuses animations culturelles bretonnes animeront le marché toute la journée avec au programme de la musique, de la danse, de jeux de force bretons ou encore des visites historiques du port du Légué, en partenariat avec les Archives Municipales de Saint-Brieuc et l’association C’hoarioù Nerzh. Halle Belem Quai Armez 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 31 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 Telenn

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Halle Belem Adresse Quai Armez 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Halle Belem Saint-Brieuc

Halle Belem Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Marché des artisans bretons Halle Belem 2023-05-14 was last modified: by Marché des artisans bretons Halle Belem Halle Belem 14 mai 2023 Halle Belem Saint-Brieuc saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor