LES COMEDIES MUSICALES HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar, jeudi 16 mai 2024.

LES COMEDIES MUSICALESLA TOURNÉE OFFICIELLENOUVELLE TOURNÉE 2024 !Après deux tournées à succès en 2022 et 2023, LES COMÉDIES MUSICALES reviennent pour une nouvelle série de dates événement en 2024 !Démarrée en janvier 2022, cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales. 100% en live avec leurs musiciens.Plus de 50 tubes et 2H de spectacle !“Un spectacle qui déchaîne le public” – M6“ Un spectacle chaleureux et nostalgique” – Feel the vibe “ Le meilleur des comédies musicales sur scène” – M6

Tarif : 30.80 – 49.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68