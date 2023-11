Eymet fête Ste-Catherine Halle aux Veaux Eymet, 26 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La fête de la Sainte Catherine commence dès mercredi avec des attractions foraines sur le boulevard national.

Le dimanche, au programme : opération soupes à partir de 8h, des potages seront concoctés par des volontaires. Dégustation à midi.

Au programme : 10h Décorez votre chapeau et participez au concours du plus beau chapeau avec la Boite à Ouvrage de Camille, Les Fleurs d’Eymet, Les amis de Sally.

15h Défilé en ville avec l’Electro -Batucaddie d’Etienne Roux.

16h Remise des prix du concours.

Ateliers, danse, jeux, musique etc… Avec Eymet Danser et l’Acfaa, l’APE

Participation des associations : Le Vestiaire, Sisao’l, Aimt’Seins, Maison de la protection des familles.

Exposition de photos sur le thème des moulins à vent par Pierre Bacogne et présentation du Moulin de Citole.

Inauguration du composteur pilote à 11h30 avec le SMD3.

Restauration sur place, apportez vos couverts !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00. .

Halle aux Veaux Rue du Veau

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saint Catherine’s Day kicks off on Wednesday with fairground attractions on Boulevard National.

On Sunday, the program includes a soup operation starting at 8am, with soup concocted by volunteers. Tasting at noon.

Program: 10am Decorate your hat and take part in the most beautiful hat competition with Camille’s Boite à Ouvrage, Les Fleurs d’Eymet and Les amis de Sally.

3pm Parade through town with Etienne Roux’s Electro-Batucaddie.

4pm Awards ceremony.

Workshops, dance, games, music etc… With Eymet Danser and Acfaa, APE

Participation of associations : Le Vestiaire, Sisao’l, Aimt’Seins, Maison de la protection des familles.

Photo exhibition on the theme of windmills by Pierre Bacogne and presentation of the Moulin de Citole.

Inauguration of the pilot composter at 11:30 a.m. with SMD3.

On-site catering – bring your own cutlery!

Las fiestas de Santa Catalina comienzan el miércoles con atracciones de feria en el bulevar nacional.

El domingo, el programa incluye una operación sopa a partir de las 8 de la mañana, con sopa preparada por voluntarios. Degustación a la hora del almuerzo.

En el programa: 10h Decora tu sombrero y participa en el concurso del sombrero más bonito con Camille’s Boite à Ouvrage, Les Fleurs d’Eymet y Les amis de Sally.

15.00 Desfile por la ciudad con el Electro-Batucaddie de Etienne Roux.

16.00 h Entrega de premios del concurso.

Talleres, baile, juegos, música, etc. Con Eymet Danser y Acfaa, APE

Participación de las asociaciones : Le Vestiaire, Sisao’l, Aimt’Seins, Maison de la protection des familles.

Exposición fotográfica sobre el tema de los molinos de Pierre Bacogne y presentación del Moulin de Citole.

Inauguración del compostador piloto a las 11.30 h con SMD3.

Catering in situ, ¡traiga sus propios cubiertos!

Das Fest der Heiligen Katharina beginnt bereits am Mittwoch mit Schaustellerattraktionen auf dem Boulevard National.

Am Sonntag steht Folgendes auf dem Programm: Operation Suppe ab 8 Uhr, Suppen werden von Freiwilligen gekocht. Verkostung um 12 Uhr mittags.

Programm: 10 Uhr Verzieren Sie Ihren Hut und nehmen Sie am Wettbewerb um den schönsten Hut teil mit La Boite à Ouvrage de Camille, Les Fleurs d’Eymet, Les amis de Sally.

15 Uhr Umzug durch die Stadt mit der Electro -Batucaddie von Etienne Roux.

16 Uhr Preisverleihung des Wettbewerbs.

Workshops, Tanz, Spiele, Musik etc. Mit Eymet Danser und dem Acfaa, der EV

Teilnahme der Vereine : Le Vestiaire, Sisao’l, Aimt’Seins, Maison de la protection des familles.

Fotoausstellung zum Thema Windmühlen von Pierre Bacogne und Vorstellung der Moulin de Citole.

Einweihung des Pilotkomposters um 11:30 Uhr mit dem SMD3.

Verpflegung vor Ort, bringen Sie Ihr Besteck mit!

Mise à jour le 2023-10-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides