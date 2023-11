Festival du livre de jeunesse Halle aux Toiles Rouen, 10 novembre 2023, Rouen.

Festival du livre de jeunesse 10 – 12 novembre Halle aux Toiles

Le festival met en avant des auteurs et des illustrateurs, ainsi que leurs maisonsd’édition. Au programme de ces trois jours dédiés à la littérature jeunesse ? Desdédicaces, des rencontres, des spectacles, des ateliers, des lectures à voix haute,des animations, des conférences, des expositions…

En 2023, le festival qui se déroulera les 10, 11 et 12 novembre à la Halle aux Toiles de Rouen se dévoile sous l’intitulé « Quel cirque ! ».

L’invité d’honneur est l’illustrateur presse et jeunesse Barroux. Son album « Un éléphant dans un chapeau » édité chez møtus traite, avec humour et tendresse, d’un sujet difficile enutilisant la magie et l‘espoir comme remparts.

Retrouvez également près de 40 maisons d’édition dont 6 normandes !

Rendez-vous les 10, 11 et 12 novembre à la Halle aux Toiles, à Rouen !

