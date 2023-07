Conférence et visite guidée sur l’histoire de l’édifice Halle aux toiles Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Conférence et visite commentée portant sur l’histoire de la Halle aux toiles, de la reconstruction d’après-guerre dont elle été l’objet avant de devenir l’espace d’exposition et d’expression artistique qu’elle est aujourd’hui. Cette visite rendra compte du travail des artisans de son édification et de son insertion réussie au cœur de la ville.

Sam 16 : 14h30

Dim 17 : 16h

Durée : 1h30

RDV : Hall, RDC de la Halle aux toiles Halle aux toiles 19 place de la basse vieille tour, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

