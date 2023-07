Exposition Nautil’Art Halle aux toiles Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Exposition Nautil’Art Halle aux toiles Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Exposition Nautil’Art 16 et 17 septembre Halle aux toiles Halle aux toiles (16e-20e S)

Nautil’art : festival à propulsion poétique inspiré par la vie dans la Seine et sous l’océan

Exposition présentant 130 œuvres d’artistes, inspirées du premier sous-marin à voile, le Nautilus, testé à Rouen en 1800 par l’ingénieur et artiste Fulton. Halle aux toiles 19 place de la basse vieille tour, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Barbara Cabot Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Halle aux toiles Adresse 19 place de la basse vieille tour, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Halle aux toiles Rouen

