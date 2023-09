Étranges sonorités un poème Dada clin d’œil à Duchamp dans le cadre du festival Nautil’Art Halle aux Toiles Rouen, 5 septembre 2023, Rouen.

Le Bel Aujourd’hui, dirigé par Quentin Cendre Malinas est un groupe vocal original et créatif qui accueille des expériences musicales variées. Dans ses derniers projets, il se focalise sur un travail d’improvisation vocale collective. Cette pratique ludique et joyeuse est également exigeante !

Bertrand Charrier, Florence Charrier, Sandra Frinault, Sylvain Du Pasquet et Nathalie Zachariasen se retrouvent régulièrement pour des sessions de travail . Pour Nautil’art, ils se livreront à un exercice particulier : ils improviseront sur « Le Nautilus sonore », installation poétique en son multicanal de Bertrand Charrier, au sein de laquelle ils proposeront l’expérience d’une immersion sonore et poétique originale. Ils seront rejoints par deux rouennais, Nadia Bacha et Christian Lacape qui, riches de leurs langues imaginaires viendront nous raconter de drôles d’histoires ……..mais chut …….. surprise ……..

Halle aux Toiles Place de la Basse-Vieille-Tour, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T17:45:00+02:00 – 2023-09-05T18:45:00+02:00

2023-09-07T17:45:00+02:00 – 2023-09-07T18:45:00+02:00