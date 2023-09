« Monologue d’une promenade » par Aurélie Dujarrier dans le cadre du Festival Nautil’art Halle aux Toiles Rouen, 3 septembre 2023, Rouen.

« Monologue d’une promenade » par Aurélie Dujarrier dans le cadre du Festival Nautil’art Dimanche 3 septembre, 15h00 Halle aux Toiles Entrée libre

L’envie de partir. Les raisons peuvent être multiples : un nouveau départ, la fuite, chercher un ailleurs, ou vouloir se retrouver.

Voyage, voyage ! : C’est le chemin qui vous prend par la main ! Suivez ses détours mystérieux et envoûtants.

C’est une sieste sonore et littéraire.

Fermer les yeux permet à la voix, au son de la mer et à l’imagination de vous transporter dans un rêve éveillé !

Plus d’infos sur Nautil’Art

https://www.instagram.com/nautilart/

Halle aux Toiles Place de la Basse-Vieille-Tour, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@nautilart) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/316565378_849739126336808_8333104646639367326_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=58dTBNmOTAYAX9nhLrP&_nc_oc=AQk5YDWFNLBCTOAqMOMn-RF8gH_NUkHeGn7jpw6J3uns0h9d2frAKkKfIGvjFd9yBFY&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDiPV_dSbUyzjNafRkKbxznyq8MdIAu1ACrqfaSWPhVlw&oe=64F409E4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/nautilart/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/nautilart/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T15:00:00+02:00 – 2023-09-03T15:45:00+02:00

2023-09-03T15:00:00+02:00 – 2023-09-03T15:45:00+02:00