Pour Nautil’Art elle propose d’écrire en atelier des bulles poétiques sous-marines le dimanche 3 septembre et de les faire exploser en surface lors d’une déambulation le samedi 16 septembre. Partant de la halle aux toiles cette déambulation passera à « La Petite Galerie » 25 rue des bons enfants et à la Librairie-Café « La Tonne » 11-13 Rue Saint Vivien

