« les mots de l'eau » : sons de seine dans le cadre du festival NAUTIL'ART Halle aux Toiles Rouen Catégories d'Évènement: Rouen

Seine-Maritime « les mots de l’eau » : sons de seine dans le cadre du festival NAUTIL’ART Halle aux Toiles Rouen, 2 septembre 2023, Rouen. « les mots de l’eau » : sons de seine dans le cadre du festival NAUTIL’ART Samedi 2 septembre, 18h00 Halle aux Toiles Entrée libre « Les mots de l’eau » est le nouveau projet du compositeur Sébastien LEJEUNE alias Loya, qui consiste à collecter les sons de l’eau lors de ses voyages et utiliser tout ce matériau sonore pour en produire une performance. La première étape du projet est un voyage de Rouen jusqu’à la Manche en suivant la Seine.

https://www.instagram.com/loyaproject/

Détails Catégories d'Évènement: Rouen, Seine-Maritime Lieu Halle aux Toiles Adresse Place de la Basse-Vieille-Tour, Rouen Ville Rouen 2023-09-02T18:00:00+02:00 – 2023-09-02T19:00:00+02:00

