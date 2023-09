La Seine Vagabonde récit performance dans le cadre du festival Nautil’Art Halle aux Toiles Rouen, 2 septembre 2023, Rouen.

La Seine Vagabonde récit performance dans le cadre du festival Nautil’Art Samedi 2 septembre, 16h00 Halle aux Toiles Entrée libre

Le principal propos du projet « La Seine vagabonde » est de faire dialoguer l’amont et l’aval du fleuve, unis dans un destin commun et, curieusement, relativement étrangers l’un à l’autre.

Comme lors de chacune de ses expositions photographiques documentaires « La Seine vagabonde », François Guillotte accompagne son récit du fleuve d’une performance au cours de laquelle la fresque préparatoire du fleuve au 100.000° est peinte en direct devant le public par le plasticien Sébastien Kirch.

Leur collaboration en performance a débuté en 2021 à la Transat Jacques Vabres et se poursuit depuis : Pavillon des Transitions H0 à Rouen, MJC d’Elbeuf, Maison-Pour-Tous de Sotteville, et prochainement le 17 septembre, lors des Journées du patrimoine à la Fabrique des savoirs d’Elbeuf, pour la clôture de l’exposition de François Guillotte « Les rencontres de la Seine vagabonde ».

Plus d’infos sur La Seine vagabonde :

https://www.instagram.com/la_seine_vagabonde/

Plus d’infos sur Sébastien Kirch

https://www.instagram.com/sebastien.kirch/

Plus d’infos sur Nautil’Art :

https://www.instagram.com/nautilart/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T16:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

