forum de l’égalité halle aux sucres Dunkerque, 21 mars 2023, Dunkerque. forum de l’égalité Mardi 21 mars, 09h30, 13h30 halle aux sucres Dunkerque entrée gratuite pour le public, inscriptions pour les scolaires Ateliers découvertes et de sensibilisation,

expositions, jeux et stands d’information seront

proposés par les associations partenaires dans le

but de sensibiliser le plus grand nombre à toutes

halle aux sucres Dunkerque 1 – Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France

2023-03-21T09:30:00+01:00 – 2023-03-21T13:30:00+01:00

2023-03-21T13:30:00+01:00 – 2023-03-21T17:30:00+01:00 l’antisémitisme les discriminations

