Haute-Garonne Soirée Aligot – Samedi 14 octobre Halle aux Sports Aussonne, 14 octobre 2023, Aussonne. Soirée Aligot – Samedi 14 octobre Samedi 14 octobre, 19h30 Halle aux Sports Sur réservation Samedi 14 octobre, le Comité des Fêtes organise la traditionnelle la Soirée Aligot. Cette année, le Comité des Fêtes innove et vous propose de faire vos inscriptions en ligne ou en papier à la mairie.

Tarifs :

Adultes : 20€

Enfants -12ans : 10€

2023-10-14T19:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

