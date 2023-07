Fête Nationale – Jeudi 13 Juillet Halle aux Sports Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Fête Nationale – Jeudi 13 Juillet Halle aux Sports Aussonne, 13 juillet 2023, Aussonne. Fête Nationale – Jeudi 13 Juillet Jeudi 13 juillet, 20h00 Halle aux Sports Renseignements RDV le jeudi 13 juillet :

– à partir de 20h00 avec le groupe TIME MACHINE, un trio toulousain de reprises classic-rock 70’s et 90’s.

– 22h : Feu d’artifice

Venez nombreux sur le terrain de basket extérieur de la Halle aux sports Pierre Denis Restauration et buvette assurées par les bénévoles du Comité des fêtes. Halle aux Sports Place Jean Jaurès, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.aussonne.fr/documents/433/2023_07_13_.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00 fête nationale Détails Catégories d’Évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Halle aux Sports Adresse Place Jean Jaurès, 31840 Aussonne Ville Aussonne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Halle aux Sports Aussonne

Halle aux Sports Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/