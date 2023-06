L’USA Basket fête ses 90 ans – Samedi 10 juin Halle aux Sports Aussonne, 10 juin 2023, Aussonne.

L’USA Basket fête ses 90 ans – Samedi 10 juin Samedi 10 juin, 09h00 Halle aux Sports Renseignements

Ateliers école de basket/ parents le matin et ateliers pour les plus grands l’après-midi seront entrecoupés par le challenge des « ?? ???????-?????? » auquel tout le monde peut participer: joueurs, parents, frères, soeurs, tontons, taties, grands-parents…!

La buvette vous proposera boissons et gourmandises tout au long de la journée pour tenir le coup!

Le fin de la journée sera marquée par le traditionnel discours et le repas, suivis de la soirée DJ !

Venez nombreux fêter les 90ans de votre club !

Halle aux Sports Place Jean Jaurès, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

aussonne animations