Haute-Garonne

Soirée moules frites – Samedi 18 mars Halle aux Sports, 18 mars 2023, Aussonne. Soirée moules frites – Samedi 18 mars Samedi 18 mars, 19h30 Halle aux Sports Sur réservation Le CDF organise une soirée moules frites à la Halle aux sports Pierre Denis.

Pensez à réserver avant le 11 mars .

Pensez à prendre vos couverts Halle aux Sports Place Jean Jaurès, 31840 Aussonne

