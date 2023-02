Halle aux Grains Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Halle aux Grains, 2 février 2023, .

Horaire :

Gratuit : Retrouvez le compositeur Benjamin Attahir, le guitariste Thibaut Garcia et le chef Pierre Bleuse, trois artistes originaires de Toulouse. Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Halle aux Grains lieuville Halle aux Grains Departement Loire-Atlantique

Halle aux Grains Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Halle aux Grains 2023-02-02 was last modified: by Halle aux Grains Halle aux Grains 2 février 2023 Halle aux grains Nantes

Loire-Atlantique