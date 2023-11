FAZIL SAY HALLE AUX GRAINS Toulouse, 22 avril 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Qui mieux que Fazıl Say pour marier influences et références ? Le pianiste anatolien, compositeur passionnant, se nourrit de Bach, de Mozart et de jazz..

2024-04-22 fin : 2024-04-22 . 30 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



GREAT PERFORMERS

Who better than Faz?l Say to combine influences and references? The Anatolian pianist, a passionate composer, feeds on Bach, Mozart and jazz.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

¿Quién mejor que Faz?l Say para combinar influencias y referencias? El pianista anatolio es un apasionado compositor que bebe de Bach, Mozart y el jazz.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Wer wäre besser geeignet als Faz?l Say, um Einflüsse und Referenzen zu vereinen? Der anatolische Pianist ist ein leidenschaftlicher Komponist, der sich von Bach, Mozart und Jazz ernährt.

Mise à jour le 2023-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE