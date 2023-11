BRAD MEHLDAU HALLE AUX GRAINS Toulouse, 11 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Le pianiste américain est un habitué des voix et des confluences..

2024-03-11 fin : 2024-03-11 . 30 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



THE GREAT INTERPRETERS

The American pianist is no stranger to voices and confluences.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

El pianista estadounidense no es ajeno a las voces y las confluencias.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Der amerikanische Pianist ist mit Stimmen und Zusammenflüssen vertraut.

Mise à jour le 2023-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE