MIKHAÏL PLETNEV HALLE AUX GRAINS Toulouse, 4 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Deux géants du romantisme austro-hongrois dialoguent sous les doigts de l’immense Mikhaïl Pletnev..

2024-03-04 fin : 2024-03-04 . 30 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



THE GREAT PERFORMERS

Two giants of Austro-Hungarian Romanticism converse under the fingers of the immense Mikhail Pletnev.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

Dos gigantes del Romanticismo austrohúngaro conversan bajo los dedos del inmenso Mikhail Pletnev.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Zwei Giganten der österreichisch-ungarischen Romantik treten unter den Fingern des großen Mikhail Pletnev in einen Dialog.

