HONG KONG PHILHARMONIC ORCHESTRA HALLE AUX GRAINS Toulouse, 28 février 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Le Titan de Mahler, symphonie d’un compositeur appelé à révolutionner le genre. Le hongkongais Alvin Tam Lok-hei dédie son Journal d’un fou au Philharmonique de sa ville natale..

2024-02-28 fin : 2024-02-28 . 30 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



THE GREAT PERFORMERS

Mahler?s Titan, a symphony by a composer destined to revolutionize the genre. Hong Kong?s Alvin Tam Lok-hei dedicates his Diary of a Madman to his hometown Philharmonic.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

Titán de Mahler, una sinfonía de un compositor destinado a revolucionar el género. El hongkonés Alvin Tam Lok-hei dedica su Diario de un loco a la Filarmónica de su ciudad natal.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Mahlers Titan, die Symphonie eines Komponisten, der das Genre revolutionieren sollte. Der Hongkonger Alvin Tam Lok-hei widmet sein Tagebuch eines Verrückten dem Philharmonischen Orchester seiner Heimatstadt.

