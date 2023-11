MAHLER CHAMBER ORCHESTRA HALLE AUX GRAINS Toulouse, 26 février 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Rendu immortel par le film Les Sorcières d’Eastwick, le concerto de Dvořák trouve son héraut avec le violoncelle séduisant de Kian Soltani.

Quant aux suites de Roméo et Juliette de Prokofiev, qui mieux que Tugan Sokhiev pour en restituer l’ardeur tragique ?.

2024-02-26 fin : 2024-02-26 . 30 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



GREAT PERFORMERS

Made immortal by the film The Witches of Eastwick, Dvo?ák?s concerto finds its herald in the seductive cello of Kian Soltani.

As for Prokofiev?s Romeo and Juliet suites, who better than Tugan Sokhiev to render their tragic ardor?

LOS GRANDES INTÉRPRETES

Inmortalizado por la película Las brujas de Eastwick, el concierto de Dvo?ák encuentra su heraldo en el seductor violonchelo de Kian Soltani.

En cuanto a las suites de Romeo y Julieta de Prokofiev, ¿quién mejor que Tugan Sokhiev para interpretar su trágico ardor?

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Das durch den Film Die Hexen von Eastwick unsterblich gewordene Konzert von Dvo?ák findet seinen Vorboten in Kian Soltanis verführerischem Cello.

Die Suiten aus Prokofjews Romeo und Julia werden von Tugan Sokhiev in ihrer tragischen Intensität wiedergegeben

Mise à jour le 2023-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE