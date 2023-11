MARIZA HALLE AUX GRAINS Toulouse, 4 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Pour fêter vingt ans de carrière, Mariza, née au Mozambique, rend hommage au fado popularisé par Amália Rodrigues..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . 20 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



THE GREAT INTERPRETERS

To celebrate her twenty-year career, Mozambique-born Mariza pays tribute to the fado popularized by Amália Rodrigues.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

Para celebrar sus veinte años en el mundo de la música, la mozambiqueña Mariza rinde homenaje al fado popularizado por Amália Rodrigues.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Zur Feier ihrer zwanzigjährigen Karriere huldigt die in Mosambik geborene Mariza dem von Amália Rodrigues populär gemachten Fado.

Mise à jour le 2023-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE