HR-SINFONIEORCHESTER FRANKFURT HALLE AUX GRAINS Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

LES GRANDS INTERPRÈTES

Le jeune canadien Jan Lisiecki invite aux passions nordiques dans le rageur concerto de Grieg..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 20 EUR.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



THE GREAT PERFORMERS

The young Canadian Jan Lisiecki invites us to experience Nordic passions in Grieg’s raging concerto.

LOS GRANDES INTÉRPRETES

El joven canadiense Jan Lisiecki nos invita a vivir las pasiones nórdicas en el furioso concierto de Grieg.

DIE GROSSEN INTERPRETEN

Der junge Kanadier Jan Lisiecki lädt in Griegs rasendem Konzert zu nordischen Leidenschaften ein.

