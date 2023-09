Concert étudiant Halle aux Grains Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse.

Concert étudiant Mercredi 8 novembre, 20h00 Halle aux Grains Gratuit

Quand Joseph Swensen vient diriger l’Orchestre national du Capitole, comme il le fait régulièrement depuis une vingtaine d’années, cela nous donne toujours l’impression de découvrir de nouveaux univers… Pour Laniakea, la compositrice phénomène Camille Pépin s’est inspirée du superamas de galaxies du même nom. La magistrale Symphonie « Pathétique » de Tchaïkovski renferme elle aussi un univers infiniment riche, mais au tumulte plus intérieur, reflet des tourments du compositeur.

Pour retirer votre place pour ce concert réservé aux étudiantes et étudiants, vous pouvez directement vous rendre ou contacter :

Université Toulouse Capitole, L’Espace Culturel – Bureau AF63, maison des étudiants / site des anciennes facultés (repère 15 sur le plan), Thelma Marrot (05.61.63.5635)

Université Toulouse 2 – Jean Jaurès, le Pôle Culture, 5 allées Antonio Machado, Léo Devillers

Université Toulouse 3 – Paul Sabatier, le Pôle Culture, Forum Louis Lareng – 1er étage, 118 route de Narbonne, lun-ven de 9h-12h30 / 13h30-17h30 (05 61 63 39 72)

ENAC, le Pôle culture, 7 avenue Edouard Belin, Karine Lagree (05 62 17 45 00)

CROUS , le service Culture, 58 rue du Taur, Émile Galbani (05 61 12 54 55)

, le service Culture, 58 rue du Taur, Émile Galbani (05 61 12 54 55) Université de Toulouse, l’accueil Welcome Desk, 41 allées Jules Guesde, Yann Frouin (05 61 14 58 46)

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 49 30 http://onct.toulouse.fr/halle-aux-grains Après avoir été depuis 1864 un marché couvert destiné au commerce des céréales, un palais des sports en 1952, la Halle aux Grains, surplombant la place Dupuy, devient une salle de concert en 1974. Cette année-là, Michel Plasson, le chef de l’Orchestre du Capitole de 1968 à 2003, découvre l’aspect original et les vertus acoustiques de ce superbe édifice hexagonal placé au centre-ville. À sa demande, la Mairie de Toulouse mettra tout en œuvre pour installer confortablement l’Orchestre du Capitole à la Halle aux Grains, où il réside encore aujourd’hui. Ce lieu magique peut accueillir 2200 personnes assises tout autour de l’orchestre. En 1988, la mairie de Toulouse fait appel à des architectes, des scénographes et des acousticiens afin d’augmenter le confort des spectateurs, d’améliorer l’acoustique de la salle et d’en multiplier les possibilités techniques. Grâce à tous ces travaux d’embellissements, la Halle aux Grains est considérée comme un des plus hauts lieux musicaux en Europe. L’Orchestre National du Capitole s’y produit et y a enregistré une centaine de disques avec des artistes prestigieux. Métro : ligne B – station François VerdierBus : linéo 1 et ligne 22, arrêt Place Dupuy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

© Romain Alcaraz