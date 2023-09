RENAUD HALLE AUX GRAINS Toulouse, 6 novembre 2023, Toulouse.

RENAUD HALLE AUX GRAINS a lieu à la date du 2023-11-06 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 69 euros.

RENAUD« Dans mes cordes »La tournée 2023En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes. « Dans mes cordes » fera escale dans 3 salles iconiques de Paris, La Scala, Le Casino de Paris et l’Olympia et sera en tournée dans toute la France dès le mois de janvier 2023.

Réservez votre billet ici

HALLE AUX GRAINS

Place Dupuy Toulouse 31000

http://www.renaud-lesite.fr/

https://www.youtube.com/channel/UCgAzLzRqbhv6Ipcf5_VuoMQ

http://www.last.fm/music/Renaud

https://www.facebook.com/RenaudOfficiel

https://en.wikipedia.org/wiki/Renaud

Réservez votre billet ici