Le XV symphonique Halle aux Grains, 22 mai 2023, Toulouse.

Le XV symphonique Lundi 22 mai, 19h30 Halle aux Grains De 28 à 50€

L’Orchestre national du Capitole et le Stade Toulousain vous donnent rendez-vous pour une soirée de gala exceptionnelle.

Portée par des invités de prestige qui promettent un moment grandiose aux amateurs de musique autant qu’à ceux de rugby, cette soirée a pour but de rassembler des fonds destinés à des projets portés avec passion et conviction par ces deux institutions : le Fonds de Dotation du Stade Toulousain ainsi que deux programmes portés par le Capitole, Tous les matins d’orchestre et Demos.

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T19:30:00+02:00 – 2023-05-22T21:00:00+02:00

