Pilier de l’art vocal français, en résidence à Odyssud depuis 2001, Les éléments fêtent leurs 25 ans tout au long de la Saison 22·23. En point d’orgue de cet anniversaire, les éléments et Odyssud présentent à la Halle aux grains un grand concert de l’ensemble dirigé par Joël Suhubiette. Au programme, cinq siècles de musique anglaise de Thomas Tallis à Jonathan Harvey ; un voyage avec les grands compositeurs de la couronne : William Byrd, Henry Purcell, Georg-Friedrich Haendel, Benjamin Britten. Des motets, des anthems et au centre du programme, deux odes à Sainte-Cécile, la patronne des musiciens, de Purcell et Britten, et le fameux Dixit Dominus de Haendel. Une fête de la musique avant l’heure pour laquelle Les éléments sont heureux de s’associer à l’ensemble Les Ombres avec qui ils ont déjà collaboré à de nombreuses reprises.

Programme

1ère partie :

John Eccles (1668-1735) The mad lover

Thomas Tallis (1510-1585) If Ye Love Me

William Byrd (1543-1623) Laudibus in sanctis

Jonathan Harvey (1939-2012)The Annunciation

Henry Purcell (1659-1695) Praise the Lord, O Jerusalem

Remember Not, Lord, Our Offences

Jonathan Harvey (1939-2012) Remember, O lord

Henry Purcell (1659-1695) Hear my prayer, O Lord

Odes for Saint Cecilia’s day, Welcome to all the pleasures

Benjamin Britten (1913-1976) Hymn to St Cecilia

2ème partie :

Georg-Friedrich Haendel (1685-1759) Dixit Dominus

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00 – 2023-04-15T22:00:00+02:00

éléments 25 ans

Les Elements Thomas Millet