De 18 à 65€ / 5€ pour les -27 ans Après avoir livré des témoignages aussi glorieux que terribles sur le second conflit mondial avec sa Symphonie 7 « Leningrad » et 8 « Stalingrad », le compositeur soviétique achève, en 1945, sa Symphonie n° 9. Staline attendait un hymne patriotique ? Chostakovitch lui oppose une page intime et légère, au rire souvent narquois. Libération après les terreurs de la guerre ou expression d’une révolte discrètement perceptible ? Tugan Sokhiev donne toute son ambivalence à l’une des oeuvres les plus secrètes du musicien soviétique. Tugan Sokhiev / Direction

Alexei Ogrintchouk / Hautbois Programme : Rimski-Korsakov

La Grande Pâque Russe Raskatov

Concerto pour hautbois*, création française

Symphonie n°9 en mi bémol majeur, op. 70 *Co-commande : Royal Concertgebouworkest, National Symphony, Orchestra, Warsaw National Philharmonic Orchestra, Orchestre national du Capitole de Toulouse Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Haute-Garonne 05 62 27 49 30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T19:00:00+00:00 – 2023-03-23T20:30:00+00:00

