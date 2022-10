Concert étudiant Halle aux Grains, 1 décembre 2022, Toulouse.

Retrait des places au guichet du Théâtre du Capitole (Place du Capitole) Sur présentation de la carte étudiante

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François VerdierBus : linéo 1 et ligne 22, arrêt Place Dupuy

05 62 27 49 30 http://onct.toulouse.fr/halle-aux-grains Après avoir été depuis 1864 un marché couvert destiné au commerce des céréales, un palais des sports en 1952, la Halle aux Grains, surplombant la place Dupuy, devient une salle de concert en 1974. Cette année-là, Michel Plasson, le chef de l’Orchestre du Capitole de 1968 à 2003, découvre l’aspect original et les vertus acoustiques de ce superbe édifice hexagonal placé au centre-ville. À sa demande, la Mairie de Toulouse mettra tout en œuvre pour installer confortablement l’Orchestre du Capitole à la Halle aux Grains, où il réside encore aujourd’hui. Ce lieu magique peut accueillir 2200 personnes assises tout autour de l’orchestre. En 1988, la mairie de Toulouse fait appel à des architectes, des scénographes et des acousticiens afin d’augmenter le confort des spectateurs, d’améliorer l’acoustique de la salle et d’en multiplier les possibilités techniques. Grâce à tous ces travaux d’embellissements, la Halle aux Grains est considérée comme un des plus hauts lieux musicaux en Europe. L’Orchestre National du Capitole s’y produit et y a enregistré une centaine de disques avec des artistes prestigieux.

Les musiciens de l’Orchestre du Capitole invitent les étudiants toulousains en voyage dans l’histoire de la musique française. De la musique baroque de Rameau au siècle des lumières, à la modernité de Ravel en passant par le romantisme de Saint-Saëns, nous vous offrons une soirée pleine de surprises sous la baguette du talentueux Ryan Bancroft.

Programme

Rameau

Suite des Boréades (extraits)

Saint-Saëns

Introduction et Rondo capriccioso (violon, Kristi Gjezi)

Ravel

Ma mère l’Oye (ballet complet)

