Exposition Tentations de Fabrice Béghin Halle aux grains Saint-Junien, 8 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir cette exposition inspirante. Il y a près de 150 ans, en 1879, Gustave Flaubert usait du verbe pour relater dans une théâtralité hallucinée, une profusion descriptive et une juste ironie, la vie d’Antoine le Grand (251-356).

Aujourd’hui, c’est Fabrice Béghin, artiste peintre et graveur, qui donne chair à ce récit exalté qui se veut comme un miroir tendu à la condition humaine. Entrée libre..

2023-07-08 fin : 2023-09-09 . EUR.

Halle aux grains

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this inspiring exhibition. Almost 150 years ago, in 1879, Gustave Flaubert used words to recount the life of Antony the Great (251-356) with hallucinatory theatricality, descriptive profusion and apt irony.

Today, painter and engraver Fabrice Béghin brings flesh and blood to this exalted tale, a mirror held up to the human condition. Admission free.

Venga a descubrir esta inspiradora exposición. Hace casi 150 años, en 1879, Gustave Flaubert narraba con palabras la vida de Antonio el Grande (251-356), con una teatralidad alucinante, una profusión descriptiva y la dosis justa de ironía.

Hoy, Fabrice Béghin, pintor y grabador, pone carne y hueso en este relato exaltado, que es como un espejo de la condición humana. Entrada gratuita.

Entdecken Sie diese inspirierende Ausstellung. Vor fast 150 Jahren, im Jahr 1879, benutzte Gustave Flaubert das Wort, um das Leben von Antonius dem Großen (251-356) in einer halluzinierten Theatralik, einer Fülle von Beschreibungen und einer angemessenen Ironie zu erzählen.

Heute ist es der Maler und Grafiker Fabrice Béghin, der dieser exaltierten Erzählung, die der menschlichen Kondition einen Spiegel vorhält, Gestalt verleiht. Freier Eintritt.

