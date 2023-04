Open mic et Altess Ego halle aux grains, 14 mai 2023, Martres-Tolosane.

Open mic et Altess Ego Dimanche 14 mai, 18h00 halle aux grains Accès gratuit dans la limite des places disponibles. Buvette sur place. Mairie de Martres-Tolosane : 05 61 98 80 02

En partenariat avec la commune de Martres-Tolosane et la Maison de la Terre

Tout public

18h : Open Mic / Dj Ludo Diggerz

Venez avec vos sons ou posez sur les mix de Dj Ludo Diggerz.

Inscriptions sur place ou par mail contact@maisondelaterre.fr

19h : Altess Ego

Gaëlle Blanchard, chant / Natacha Kanga, chant / Agyei Osei, chant / Victor Gonin, guitare / Philippe Burneau, basse / Elijah Lavoignat, batterie et sampler / Samir Laroche, claviers

À la croisée du Hip-hop et du Rnb, Altess Ego offre une musique hybride électrisante, zébrée de rock et de soul, nourrie du Rnb alternatif anglophone.

Mené par une frontwoman aux multiples facettes, Altess Ego c’est avant tout une voix féminine puissante, oscillant entre rap tranchant et mélodies aux contours plus soyeux (R’nB), des textes chantés en anglais et portés par une énergie magnétique et explosive !

Altess Ego sur scène prend sa pleine dimension dans un show dynamique et tout en relief.

Site web : https://www.facebook.com/altessego/

https://www.youtube.com/watch?v=4mqOJItwPFA

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Buvette sur place

Mairie de Martres-Tolosane : 05 61 98 80 02

Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T18:00:00+02:00 – 2023-05-14T20:30:00+02:00

Cedrick Not