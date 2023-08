Forum santé et alimentation Halle aux grains Le Dorat, 30 septembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Les Communautés de Communes du Haut Limousin en Marche et Gartempe Saint Pardoux vous invitent à participer à des tables rondes, découvrir des stands et participer à des animations sur les thèmes de la santé et de l’alimentation..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

Halle aux grains Rue de l’Hozanne

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Communities of Communes of Haut Limousin en Marche and Gartempe Saint Pardoux invite you to take part in round-table discussions, discover stands and take part in events on the themes of health and food.

Las Comunidades de Municipios de Haut Limousin en Marche y Gartempe Saint Pardoux le invitan a participar en mesas redondas, descubrir stands y tomar parte en actividades sobre los temas de la salud y la alimentación.

Die Communautés de Communes du Haut Limousin en Marche und Gartempe Saint Pardoux laden Sie ein, an runden Tischen teilzunehmen, Stände zu entdecken und an Animationen zu den Themen Gesundheit und Ernährung teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Pays du Haut Limousin