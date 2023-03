En esperar l’estiu halle aux grains lavaur, Lavaur (81)

En esperar l’estiu halle aux grains lavaur, Lavaur (81), 3 juin 2023, . En esperar l’estiu Samedi 3 juin, 15h00 halle aux grains lavaur, Lavaur (81) gratuit en cours source : événement En esperar l’estiu publié sur AgendaTrad halle aux grains lavaur, Lavaur (81) place stalingrad halle aux grains lavaur, 81500 Lavaur, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41894 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:30:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu halle aux grains lavaur, Lavaur (81) Adresse place stalingrad halle aux grains lavaur, 81500 Lavaur, France Age max 110 Lieu Ville halle aux grains lavaur, Lavaur (81)

halle aux grains lavaur, Lavaur (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//