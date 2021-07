Fère-en-Tardenois La Halle aux Grains Aisne, Fère-en-Tardenois Halle aux grains La Halle aux Grains Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Cette superbe Halle aux Grains, sorte de marché couvert, a été construite vers 1550 par Madeleine de Savoie, femme du connétable Anne de Montmorency. Pendant la Grande Guerre, la Halle aux Grains fut transformée en ambulance, c’est-à-dire en hôpital de campagne. Elle abrite toujours le marché du mercredi matin et propose un endroit festif pour les Férois car elle sert de cadre à diverses manifestations. Halle aux Grains qui accueille le marché du mercredi matin La Halle aux Grains Place Aristide Briand – 02130 Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne

