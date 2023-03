L’Art de l’Ameublement d’Intérieur Halle aux Grains, 31 mars 2023, Issoire.

L’Art de l’Ameublement d’Intérieur 31 mars – 2 avril Halle aux Grains

Expositions et démonstrations d’Artistes : Peintre-Restauration sur Patrimoine, Architecte d’Intérieur et Déco, Marqueteur de paille, Tourneur sur Bois, Cartoniste, Création Peinture Végétale, Verrier, Pyrogravure sur Bois, Sculpteur Céramique, Tapissier Décorateur, Créations Végétales, Encadreur d’Art animeront les JEMA sur le thème défini « Sublimer le Quotidien ». Ce thème permettra d’illustrer l’importance des métiers d’art dans les foyers et la société française. Au cœur des maisons, du patrimoine bâti, sur soi, les métiers d’art sont à portée de main, partout autour de nous. Ils subliment la vie de tous les jours, que cela soit au travers des arts décoratifs ou d’actes de consommation durable, invitant le beau et la matière à animer chaque jour qui passe.

Vendredi 31 mars 2023 au 02 avril 2023, les professionnels des métiers d’art partageront leur savoir-faire, à la halle aux Grains, de 10h à 18h. Un circuit permettra également de découvrir des boutiques artisanales situées en Centre-Ville.

Halle aux Grains place de la halle 63500 Issoire Issoire 63500 Les Jodonnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@issoire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/VilleIssoire »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.issoire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://twitter.com/VilleIssoire »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

JEMA 2023 Issoire JEMA 2023

Participants -Ville d’Issoire