Ateliers d’artistes de Dol-de-Bretagne Halle aux Grains, 1 avril 2023, Dol-de-Bretagne. Ateliers d’artistes de Dol-de-Bretagne 1 et 2 avril Halle aux Grains Dans la halle aux Grains de Dol-de-Bretagne, Petite Cité de Caractère, architecture remarquable du 19e siècle, de type Eiffel, les artisans d’arts et artistes plasticiens font découvrir leur savroir-faire au public par le biais d’ateliers, d’animations et d’expositions. Une vingtaine de crops de métiers sont représentés (ardoise, céramique d’art, gravure en taille-douce, cuir, cuivre, confection textile, art floral en papier, chantournage de bois, poterie de grès, infographie d’art, gravure sur verre, vannerie d’art…). Halle aux Grains place Chateaubriand, Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/assobeauxartsetc »}, {« type »: « email », « value »: « beauxartsetc@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 66 47 60 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 ardoise céramique d’art association Beaux-Arts, etc. !

