Noël des créateurs Halle aux grains de La Férte-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 25 novembre 2023, La ferte-saint-aubin.

Noël des créateurs 25 et 26 novembre Halle aux grains de La Férte-Saint-Aubin Voir https://www.atelierilu.com/

L’Association Full Base Art vous invite à sa dernière édition du Noël des Créateurs fin novembre !

Découvrez des artistes et des artisans locaux qui sauront vous émerveiller et vous donner les idées cadeaux qui vous manquaient!

Seront présents sur place un stand de crêpes et de vin chaud !

Vous êtes attendus nombreux, en famille, en duo ou entre amis pour circuler dans ce marché de l’art et de l’artisanat!

Halle aux grains de La Férte-Saint-Aubin Place de la Halle, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

Atelierilu