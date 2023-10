Euh… one-man show par Chraz (Saison culturelle) Halle aux Grains Brioude Catégories d’Évènement: Brioude

Haute-Loire Euh… one-man show par Chraz (Saison culturelle) Halle aux Grains Brioude, 9 décembre 2023, Brioude. Brioude,Haute-Loire Euh ….. Chraz.

2023-12-09 21:00:00 fin : 2023-12-09 22:30:00. EUR.

Halle aux Grains Place Grégoire de Tours

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Uh ….. Chraz ….. Chraz Äh ….. Chraz Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Détails Catégories d’Évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Halle aux Grains Adresse Halle aux Grains Place Grégoire de Tours Ville Brioude Departement Haute-Loire Lieu Ville Halle aux Grains Brioude latitude longitude 45.293764;3.385257

Halle aux Grains Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/